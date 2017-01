Con l’auto sulle piste di sci, poi parcheggia accanto alla seggiovia: milanese denunciato

Niente sci, ma le quattro gomme del suo monovolume. Non scarponi, ma i pedali della sua macchina. Un milanese di quarantaquattro anni, D.B., residente in provincia, è stato denunciato dai carabinieri di Cervinia per aver percorso con la sua auto parte delle piste di sci del comprensorio di Torgnon.

L’uomo, secondo quanto accertato dai militari, sarebbe arrivato con la sua Volkswagen Sharan 4x4 su una pista di sci di fondo e su una stradina sciabile che porta a una pista di sci alpino, entrambe già aperte al pubblico. Quindi, non contento, per mettere il punto esclamativo sulla performance, avrebbe parcheggiato la sua vettura accanto alla partenza della seggiovia quattro posti in località Chantorné.

Il turista è stato immediatamente identificato dai carabinieri e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, dato che per quelle piste da sci è in vigore un divieto di transito imposto dal sindaco.