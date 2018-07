Auto ribaltata in un fossato: intervengono 118 e vigili del fuoco

Verso le 6:40 del 31 luglio il 118 è accorso in via Antica di Cassano a Vignate con un'ambulanza in codice giallo, dopo essere stato allertato dalla segnalazione di un passante, che aveva avvistato un'automobile ribaltata in un fosso in mezzo ai campi. Una volta arrivati sul posto, però, i soccorritori non hanno trovato nessuno all'interno dell'abitacolo della macchina e hanno quindi chiamato i pompieri perché intervenissero sul veicolo.

Dopo il ritrovamento dell'auto, una Dacia Sandero di colore bianco, i vigili del fuoco del comando provinciale Messina hanno chiamato anche la polizia locale. In seguito è stato lo stesso proprietario della macchina a procedere al suo recupero per mezzo di un carro attrezzi. Non è ancora chiaro come il veicolo sia potuto finire nel fossato dove è stato ritrovato da soccorritori e pompieri rovesciato sulla fiancata sinistra.