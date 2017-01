Girano con una vecchia Panda rubata: un arresto e una denuncia

I carabinieri li hanno notati dopo la mezzanotte del 12 gennaio mentre giravano per via Lago di Nemi a bordo di una vecchia Fiat Panda e hanno deciso di controllarli.

A bordo i due ragazzi (un 21enne pluripregiudicato e un 20enne incensurato, entrambi milanesi) non hanno potuto occuoltare i vari attrezzi per lo scasso di serrature e porte. Per di più, ad un controllo, la Panda è risultata rubata il 10 gennaio ai danni di un'anziana di 88 anni.

I carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto del 21enne, mentre l'amico se l'è cavata con una denuncia.