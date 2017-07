Movimenti sospetti nei box del palazzo: erano depositi di auto rubate

I residenti di un condominio alla periferia di Novate Milanese avevano notato che, da qualche tempo, c'era uno strano via vai nei locali dei box.

E il via vai era di persone estranee, che non vivono lì. Per cui un gruppo di loro ha deciso di fare una segnalazione ai carabinieri. E così è stato scoperto un deposito di auto rubate.

I militari della locale stazione si sono appostati nella tarda mattinata di sabato 8 luglio finché sono arrivati due uomini, più o meno corrispondenti alle descrizioni dei residenti. Li hanno seguiti fino ai box e, in uno di questi, hanno scoperto tre vetture risultate rubate a giugno e luglio 2017: una Fiat 500, un'Alfa Romeo Giulietta e una Smart.

La 500 era già in fase di smontaggio: i malviventi avevano già staccato la plancia e asportato le portiere. Le altre due auto erano ancora intatte. Tutt'e tre sono state poi restituite ai legittimi proprietari.

Nel garage anche pezzi di altre auto e arnesi per lo scasso. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione.