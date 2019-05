Scatta la sorveglianza speciale per Nino Ciccarelli, il capo ultrà dei Viking

Un anno e 6 mesi di sorveglianza speciale. È la misura di prevenzione che è stata emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, per Nino Ciccarelli: il capo ultrà dei Viking (sottogruppo della curva Nord dell'Inter) arrestato lo il 17 gennaio 2019 per gli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara in cui morì l'ultrà Daniele Belardinelli.

I giudici non hanno accolto la richiesta della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento ai luoghi delle manifestazioni sportive per tre anni che era stata proposto per Ciccarelli dalla pubblica accusa. L'obbligo di soggiorno avrebbe costituito una "inutile compressione di una libertà fondamentale".