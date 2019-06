Auto travolta dall'acqua: donna intrappolata nel sottopasso allagato per le piogge

Paura sabato mattina a Baranzate, nel Milanese, dove una donna è rimasta intrappolata con la sua auto in un sottopasso allagato dalle violentissime piogge che si sono abbattute su Milano e sull'hinterland.

Teatro dell'incidente è stata via Belgioioso, a pochi passi dal carcere di Bollate. L'automobilista, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, è fortunatamente riuscita ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo.

Secondo quanto appreso, aveva imboccato il sottopasso ma poi la macchina era rimasta bloccata senza più potere andare né avanti né indietro. È stata lei stessa poi a chiamare i pompieri.

Situazione delicata a Milano, dove vengono segnalati allagamenti e disagi in diverse zone della città. A Niguarda il Seveso è esondato due volte, riempiendo di acqua le strade, che sono state chiuse al traffico. Problemi anche in altri comuni: in più paesi i sottopassi si sono allagati e le auto sono rimaste bloccate. Al momento non si segnalano feriti o situazioni gravi.