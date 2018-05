Milano, studenti devastano a bottigliate un'auto della polizia locale in via Arona

Nella serata di venerdì 18 maggio alcuni studenti hanno devastato una pattuglia della polizia locale di Milano. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Arona, vicino all'istituto superiore Severi-Correnti.

Nel corso della serata, secondo una prima ricostruzione, si era svolto un evento programmato da alcune organizzazioni studentesche e i ghisa stavano presidiando la zona. Due giovani, come si evince dalle immagini, sono saliti sul tetto dell’auto e quando gli agenti sono scesi, altri hanno lanciato bottiglie di vetro che hanno mandato in mille pezzi il parabrezza. Non ci sono stati feriti, ma sul caso stanno indagando le forze dell'ordine per identificare i vandali.

"Sono comportamenti inaccettabili - commenta la Vicesindaco Anna Scavuzzo -. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che hanno il merito di aver svolto con responsabilità il loro lavoro. Non mi sembra si tratti solo una bravata e mi chiedo se gli aggressori fossero sotto l'effetto di droga e alcol. I nostri agenti hanno rischiato molto e solo per fortuna non hanno riportato ferite. Per prima cosa vanno identificati i ragazzi, in modo da decidere come procedere nei loro confronti".

"É stata una vera e propria aggressione - spiega il comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci -. La Polizia Locale era sul posto dall’inizio dell’evento per assicurare una serata di divertimento ai ragazzi in piena sicurezza. Anche grazie alle numerose immagini raccolte, stiamo identificando tutti i responsabili e i testimoni per procedere nei confronti di coloro che hanno vanificato il nostro lavoro, aggredito i nostri agenti e minacciato l’incolumità di tutti i presenti. Questi atti, da chiunque provengano, sono e saranno perseguiti duramente".