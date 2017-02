Posteggio selvaggio a Milano: auto lasciate in mezzo alla strada, autobus bloccato

Un autobus bloccato e il traffico paralizzato. Tutto grazie al parcheggio selvaggio di due automobilisti che hanno pensato bene di lasciare le loro auto parcheggiate letteralmente in mezzo alla carreggiata di via Bergognone, altezza Largo delle Culture, all'incrocio con via Tortona.

E' successo giovedì sera. Ecco la denuncia fotografica di un nostro lettore.

Ph: Simone L.