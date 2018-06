21enne trovata morta nel canale: non è annegata

Non è morta annegata la 21enne Sara Luciani, ritrovata il 13 giugno nel canale Muzza dopo essere scomparsa da Melzo qualche giorno prima, l'8 giugno. Poche ore dopo la sparizione, il suo fidanzato, il 31enne Manuel Buzzini, era stato trovato impiccato nel cortile dell'abitazione della nonna, mentre non c'era alcuna traccia né dell'auto né di Sara.

L'autospia eseguita il 15 giugno sul cadavere di Sara sembra non lasciare spazio a dubbi circa l'annegamento, che non sarebbe dunque la causa del decesso, ma non chiarisce quale sia stato il motivo effettivo. Manca un esame completo e comprensivo dei testi tossicologici. I medici per ora non hanno comunque trovato segni di colpi o di strangolamento. Al momento non si esclude nulla. Le ipotesi in campo variano dal malore all'incidente fino all'omicidio.

Sulle prime era stato trovato soltanto il paraurti della Volkswagen Golf su cui i due ragazzi viaggiavano. E un testimone ha raccontato di aver trascorso parte della serata con la coppia, consumando anche cocaina con Manuel, senza però saper fornire dettagli sulla tragedia avvenuta dopo che lui si era allontanato.