Imbocca l'autostrada contromano, all'altezza di San Giuliano: paura sull'A1 nel Milanese

Imbocca l'Autostrada A1 contromano, all'altezza di San Giuliano, ma per fortuna non provoca incidenti. Paura nella mattinata di mercoledì, nel milanese.

L'auto che percorreva la strada in senso contrario alla marcia regolare è stata bloccata da una pattuglia della polizia stradale.

Un episodio finito bene, non com'era avvenuto durante il giorno di Natale, in tangenziale, dove due anziani, uno sulla Ovest e l'altro sulla Est avevano provocato due maxi incidenti per aver imboccato la strada in contromano.

Sulla tangenziale Ovest di Milano, due auto si sono schiantate tra loro poco prima dell'innesto per la A4. A causare lo scontro, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di ottantasei anni, che ha imboccato la Ovest contromano per poi finire la propria corsa contro un'auto con a bordo un cinquantatreenne e un ragazzo di diciassette anni, suo figlio.

Soltanto due ore prima, sempre nel giorno di Natale, un incidente praticamente identico era avvenuto sulla tangenziale Est, tra le uscite di Vimercate sud e Vimercate centro. Lì, un uomo di ottanta anni avrebbe fatto inversione e dopo aver percorso poche centinaia di metri contromano si è scontrato contro un'auto con due persone a bordo.