Lavori in A4, chiusura notturna per diversi caselli: le informazioni e le uscite alternative

Lavori notturni in autostrada A4 nei prossimi giorni. Per questo motivo, Autostrade per l'Italia comunica che alcuni caselli sulla Torino-Venezia in area milanese e lombarda resteranno chiusi per alcune notti, talvolta in entrambe le direzioni.

Il primo intervento è nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 settembre: dalle 21 alle 6 resterà chiuso in entrata e in uscita il casello di Cavenago-Cambiago. Le alternative sono Agrate Brianza e Trezzo sull'Adda.

Chiusure al casello di Bergamo

Resterà poi chiuso il casello di Bergamo per due notti consecutive, per la precisione lunedì 9 e martedì 10 settembre, questa volta dalle 22 alle 5. Anche qui in uscita e in entrrata, in entrambe le direzioni. Mentre nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12, sempre dalle 22 alle 5, resterà chiuso il casello di Bergamo in entrata verso entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. Attenzione dunque per chi deve raggiungere il capoluogo o l'aeroporto di Orio al Serio.

Per una notte, tra martedì 10 e mercoledì 11, dalle 21 alle 6, sarà chiusa l'uscita di Capriate per chi proviene da Brescia. Ed infine, tra mercoledì 11 e giovedì 12, dalle 22 alle 5, resterà chiuso il casello di Agrate Brianza.