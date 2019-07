Lavori sull'Autostrada A4 per la quarta corsia dinamica: ecco i tratti che saranno chiusi

Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

Milano viale Certosa

A cominciare dalla stazione di Milano viale Certosa: chiusura del ramo di ingresso in direzione Venezia per 3 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle 5 di giovedì 1 agosto. In alternativa da viale Certosa per Venezia immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire dalla stazione di Milano Fiera e seguire indicazioni per Monza sulla A52 Tangenziale nord.

Sesto San Giovanni

Stazione di Sesto San Giovanni: chiusura del ramo di uscita per chi proviene da Venezia dalle 22 di giovedì 1 agosto, alle 5 di venerdì 2 agosto. In alternativa uscire alla stazione di Cormano o di Monza.

Cormano

Stazione di Cormano: chiusura dei rami di ingresso, sia in direzione Torino che in direzione Venezia, per 4 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle 5 di venerdì 2 agosto. In alternativa, per Torino immettersi sulla SP35 Milano Meda, proseguire poi sull’ A52 Tangenziale Nord in direzione Rho, entrare in A8 in direzione Milano ed uscire alla stazione di Cascina Merlata, seguendo le indicazioni per l’A4. Per Venezia, immettersi sulla SP35 Milano Meda, proseguire sull’A52 Tangenziale nord in direzione Monza, per raggiungere poi l’A4.

Tratto Cormano – Bivio A4/A52

Tratto Cormano – Bivio A4/A52: chiusura del tratto in direzione Venezia, per 3 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle 5 di giovedì 1 agosto. In alternativa, dall’uscita di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano Meda, proseguire sull’A52 Tangenziale nord in direzione Monza, da dove riprendere poi l’A4.

Tratto Sesto San Giovanni Milano viale Certosa

Tratto Sesto San Giovanni Milano viale Certosa: chiusura del tratto in direzione Torino per 3 notti dalle 22 alle 5 da lunedì 29 luglio a giovedì 1 agosto; in alternativa dall’uscita di di Sesto San Giovanni immettersi sulla SS 36 in direzione Lecco, poi in A52 Tangenziale nord in direzione Rho, infine immettersi sulla SP35 per poi prendere la A8 per uscire a Cascina Merlata ed immettersi in A4 dalla stazione di Pero; oppure immettersi in A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna, per poi prendere la A4 in direzione Torino dalla Barriera di Ghisolfa.

Deviazione su Milano Certosa: uscita a viale Certosa con rientro dalla medesima stazione, sia per chi proviene da Venezia che da Torino, dalle 22 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 agosto.

Bivio A8/A4

Bivio A8/A4: chiusura del ramo di allacciamento per chi da Varese è diretto a Venezia, per 3 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle 5 di giovedì 1 agosto. In alternativa uscire dalla stazione di Milano Fiera, immettersi sull’A52 e riprendere l’A4 alla stazione di Monza.

Area di Servizio Novate nord

Area di Servizio Novate nord: chiusura in direzione Torino, per 3 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle 5 di giovedì 1 agosto. Area di Servizio Lambro sud e Lambro nord: chiusura sia in direzione Torino che in direzione Venezia, per 3 notti dalle 22 di lunedì 29 luglio, alle mezzanotte di giovedì 1 agosto.