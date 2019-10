Incidente sull'A9: perde il controllo del furgone e si ribalta in mezzo alla carreggiata

Ha perso il controllo del furgone e si è ribaltato in mezzo all'autostrada. L'epilogo? Oltre un chilometro di coda e, fortunatamente nessun ferito. E' il bilancio di un incidente sull'Autostrada A9 Milano-Como avvenuto nel tratto tra Origgio e Uboldo nella mattinata di lunedì 28 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale ma secondo quanto trapelato pare che il 60enne alla guida del mezzo abbia perso il controllo del furgone ribaltandosi a cavallo tra la seconda e la terza corsia. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Fortunatamente non è successo nulla di grave: il 60enne ha rifiutato di essere accompagnato all'ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. A causa dell'incidente, come riportato da Autostrade sul proprio sito web, si era formato un chilometro di coda.