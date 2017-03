Autostrada A4 Milano-Brescia, da lunedì per cinque notti chiuso lo svincolo di Certosa

Proseguono i lavori sull'Autostrada A4 Milano-Brescia e per alcune notti parte dello svincolo di viale Certosa sarà chiuso al traffico.

Chiuso lo svincolo verso Brescia. Per cinque notti, dalle ore 22 di lunedì 27 marzo alle ore 6 di sabato 1 aprile, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa in direzione di Brescia per lavori relativi alla realizzazione della quarta corsia dinamica. Questi gli orari di chiusura: dalle 22 alle 5 di lunedì alle 5 di venerdì 31 marzo; dalle 23 di venerdì 31 marzo alle 6 di sabato 1 aprile. Percorso alternativo. Autostrade consiglia di seguire la segnaletica per la A8/Laghi, in direzione di Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare dal medesimo svincolo verso Milano, per poi proseguire seguendo la segnaletica per Brescia/Venezia.

Chiuso lo svincolo verso la A8. Per due notti consecutive (lunedì e martedì 28 marzo, dalle 22 alle 5) sarà chiuso il ramo di immissione per il traffico che da Venezia procede in direzione della A8 Milano-Varese per lavori di pavimentazione. Il percorso alternativo: società Autostrade consiglia di seguire la segnaletica in direzione di Milano città, uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare in autostrada dal medesimo svincolo, seguendo le indicazioni per A8/Laghi.