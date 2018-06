Milano, tutor disattivati: ecco l'elenco delle autostrade italiane dove non funzionano più

Tutor spenti nelle autostrade italiane. Dopo il verdetto del 10 aprile che aveva visto Autostrade per l'Italia condannata per la "contraffazione del brevetto", la società che gestisce le superstrade ha dato il via allo spegnimento dei tutor per il rilevamento della velocità media. Nonostante il ricorso presentato dall'azienda, che aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna in attesa che venisse definito un ulteriore ricorso della società in Cassazione, la Corte d'Appello di Roma ha respinto la richiesta.

E' iniziato così lo spegnimento dei tutor, ma attenzione ciò non significa che sulle autostrade italiane ora si può correre come se si circolasse su una pista: i sistemi di rilevamento della velocità media sono stati sostituiti dai tradizionali autovelox fissi e mobili, pistole laser e auto civetta.

Tutor spenti ma in quale tratto autostradale?

Nell'elenco che segue è possibile avere una panoramica completa dei tratti autostradali in cui non è più in funzione il tutor, oggetto della contesa con la CRAFT, piccola azienda di Greve in Chianti, che sostiene di essere la proprietaria del brevetto (in grassetto le zone milanesi).

A1 Milano-Napoli: tra San Zenone al Lambro ed il bivio con l’A14;

A1 Milano Napoli: tra Orte e Caserta Nord;

A1 Napoli-Milano: tra il bivio con l’A14 e San Zenone al Lambro;

A1 Napoli-Milano: tra Caserta Nord e Orte;

A1v A1-Variante di Valico: tra Fiorenzuola dir. Nord e Badia dir. Nord;

A1v Variante di Valico-A1: tra Badia dir. Sud e Fiorenzuola dir. Sud;

A3 Napoli-Salerno: tra Scafati e Angri;

A3 Napoli Salerno: tra Cava dei Tirreni e Salerno;

A3 Salerno-Napoli: tra Angri e Scafati;

A3 Salerno-Napoli: tra Salerno e Cava dei Tirreni;

A4 Milano-Brescia: tra Trezzo sull’Adda e Brescia Ovest;

A4 Brescia-Milano: tra Brescia Ovest e Agrate;

A4 Venezia-Trieste: tra San Donà di Piave ed il bivio con A4 e A23;

A4 Venezia-Trieste: tra Villesse e Redipuglia;

A4 Trieste-Venezia: tra Villesse e Palmanova;

A4 Trieste-Venezia: tra Latisana e Venezia Est;

A6 Savona-Torino: tra Millesimo e Ceva;

A6 Savona-Torino: tra Marene e Carmagnola;

A6 Torino-Savona: tra Carmagnola e Marene;

A6 Torino-Savona: tra Altare ed il bivio con A6 e A10;

A7 Serravalle-Genova: tra Busalla e Genova Bolzaneto;

A7 Genova-Serravalle: tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone;

A8 Milano-Varese: tra Legnano e Gallarate;

A8 Varese-Milano: tra Gallarate e Origgio Ovest;

A10 Genova-Savona: tra Celle Ligure e Albisola;

A10 Savona-Genova: tra Albisola e Celle Ligure;

A13 Padova-Bologna: tra Padova zona industriale e Arcoveggio;

A13 Bologna-Padova: tra Arcoveggio e Padova zona industriale;

A14 Bologna-Taranto: tra il bivio A14/Raccordo Casalecchio e Rimini Nord;

A14 Bologna-Taranto: tra Giulianova e Bari Nord;

A14 Taranto-Bologna: tra Valle del Rubicone ed il bivio A14/Raccordo Casalecchio;

A14 Taranto-Bologna: tra Bari Sud e Val Vibrata;

A16 Napoli-Canosa: tra Monteforte dir. Est e Avellino Ovest dir. Est;

A16 Canosa-Napoli: tra Monteforte dir. Ovest e Baiano dir. Ovest;

A23 Tarvisio-Udine-Palmanova: tra Udine Sud ed il bivio con A23/A4;

A24 Roma-L’Aquila-Teramo: tra Tivoli e Carsoli;

A24 Roma-L’Aquila-Teramo: tra Valle del Salto e L’Aquila Ovest;

A24 Teramo-L’Aquila-Roma: tra L’Aquila Est e Valle del Salto;

A24 Teramo-L’Aquila-Roma: tra Casoli e Tivoli;

A25 Torano-Pescara: tra Avezzano e Sulmona;

A25 Pescara-Torano: tra Sulmona e Avezzano;

A26 Genova Voltri-Gravellona T.: tra il bivio con A26/A10 ed il bivio A26/Predosa-Bettole;

A26 Gravellona T.-Genova Voltri: tra il bivio A26/Predosa-Bettole ed il bivio con A26/A10;

A28 Pordenone Conegliano-Portogruaro: tra Azzano-Decimo e Villotta;

A30 Caserta-Salerno: dal bivio A30/A1 e Castel San Giorgio;

A30 Salerno-Caserta: da Salerno al bivio A30/A1;

TMB Traforo del Monte Bianco: da Montebianco Sud dir. Nord a Montebianco Nord dir. Nord;

TMB Traforo del Monte Bianco: da Montebianco Nord dir. Sud a Montebianco Sud dir. Sud.