Milano, 7 nuovi autovelox fissi in arrivo, scade il bando: ecco dove

1 / 2

continua →

Il Comune di Milano è pronto a installare nuovi autovelox fissi. Già tristemente noto per essere per elevare un numero di sanzioni che sono in media il quadruplo di Roma, entro fine mese, come ricorda Quattroruote, in scadenza c'è il bando per l'installazione di nuovi 'trappoloni', e quindi è in arrivo un altro salasso per chi usa l'auto in città.

“Mancano 60 milioni e, oplà, saltano fuori gli autovelox”, dice il consigliere all’opposizione, Fabrizio de Pasquale (Per Parisi). Che continua: “Le telecamere sono diventate il più grande strumento di politica economica del Comune di Milano. Le tasse sono tutte con le aliquote massime e non possono dare gettito aggiuntivo; così, ci si butta sugli automobilisti con autovelox, Area C e aumenti salati per sostare su strada”.

Ovviamente, tutti i nuovi occhi elettronici saranno installatI su strade ad alto scorrimento (non dove ci sono imbuti che limitano la velocità), con limiti bassissimi. Impossibile, anche in buona fede, non sforare di qualche chilometro, soprattutto di sera o notte quando non c'è traffico e si lascia andare il pedale. E anche superare i 50 km/h di poco significa verbali da oltre 40 euro.

Dove saranno montati i nuovi autovelox