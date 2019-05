Autovelox a Milano e in Lombardia, dove sono i controlli su autostrade, statali e tangenziali

Autovelox e tutor a Milano e in Lombardia, dove sono? A rispondere è direttamente la Polstrada, che come ogni settimana ha informato gli automobilisti sui punti in cui verranno effettuati i controlli sulla velocità.

"La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità", spiega la polizia sul proprio sito ufficiale. Sempre lo stesso l'obiettivo: combattere la piaga degli incidenti legati all'eccesso di velocità, che continua a essere un serio problema.

È "un modo - spiega la stessa Polstrada - per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" perché "è importante tenere la velocità sotto controllo".

Autovelox a Milano e in Lombardia: ecco dove sono

27 maggio

Ss233 Varesina VA



28 maggio

Ss394 del Verbano VA

Ss9 via Emilia LO

Sp235 di Orzinuovi LO



29 magio

Sp142 Boltiere-Treviglio BG



30 maggio

Ss629 del lago di Monate VA

Ss9 via Emilia LO

Sp128 Treviglio-Cologno BG

Sp235 di Orzinuovi LO

Sp671 della Valle Seriana BG



31 maggio

A7 Milano-Genova PV

Sp470 della Valle Brembana BG



1 giugno

Ss629 del lago di Monate VA

Sp671 della Valle Seriana BG