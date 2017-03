Truffava e derubava i suoi clienti: avvocato del foro di Milano arrestato dalle fiamme gialle

Truffa puliaggravata. È l'accusa a cui deve rispondere un avvocato lodigiano del foro di Milano arrestato nella mattinata di giovedì dai militari della guardia di finanza. L'uomo — secondo quanto riportato in una nota delle fiamme gialle — avrebbe derubato circa 280 mila euro a diversi clienti.

Durante le indagini è emerso che al professionista si rivolgevano stranieri, spesso in condizioni economiche disagiate, analfabeti e colpiti dalle conseguenze di importanti incidenti stradali. Approfittando di questa situazione — secondo l'accusa — induceva i clienti ad aprire un conto corrente o una carta prepagata presso una banca da lui stesso indicata col pretesto di accelerare la pratica; conti e carte dei quali manteneva il controllo, anche avvalendosi della complicità di alcuni dipendenti di istituti di credito. Poi, ottenuti i rimborsi dalle compagnie assicurative, faceva in modo di non far pervenire ai clienti integralmente le cifre, ma tratteneva per sè diverse somme di denaro.

Una prassi che andava avanti da tempo. I militari hanno hanno preso in esame 340 conti correnti bancari e 60 carte prepagate e hanno riguardato 167 pratiche gestite dall’avvocato, a partire dal 2006. «Le indagini — si legge in una nota diramata dalla finanza — proseguono per fare piena luce sulla destinazione di tutti i rimborsi assicurativi gestiti dal legale, ammontanti complessivamente a circa 50 milioni di euro».