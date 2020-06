Azienda del Milanese truffata: 30enne gli vende 'mascherine fantasma'

Ottocento euro per una partita di circa duecento mascherine professionali che in realtà si sono rivelate 'fantasma'. Così come è subito sparito nel nulla, prelevato da un finto rappresentante specializzato nella vendita di dispositivi di protezione, il bonifico effettuato da parte di una azienda di Cologno Monzese, vittima del raggiro. Proprio in un momento in cui, in piena pandemia, la ricerca di dispositivi di protezione era una priorità per molte attività.

La truffa delle 'mascherine fantasma'

È stato proprio a partire dalla denuncia presentata dalla società che si occupa di infissi e arredi vittima del raggiro che sono iniziate le indagini dei carabinieri della stazione di Brugherio che hanno portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari di un 30enne originario di Torino per truffa aggravata.

Dopo aver visto un annuncio pubblicato su un sito di compravendita relativo a una fornitura di mascherine di tipo Ffp3, l'azienda ha effettuato un ordine per duecento dispositivi per un corrispettivo di ottocento euro bonificati al trentenne. In realtà le mascherine pagate e ordinate non sono mai arrivate a destinazione e l'azienda vittima del raggiro si è rivolta ai militari che hanno iniziato a indagare.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla movimentazione del denaro tracciando il conto corrente e risalendo anche agli sportelli automatici dove erano avvenuti i prelievi dei contanti. Sono state proprio le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza dei bancomat di alcuni istituti di credito, in particolare quello di Torino, in piazza Adriano, a permettere di chiudere il cerchio delle indagini e individuare l'autore. Così l'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato proprio mentre procedeva al ritiro del denaro della truffa.