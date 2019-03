Botte, rapine e minacce: baby gang sgominata dai carabinieri, nove ragazzi minorenni arrestati

Nonostante l'età, pianificavano i colpi come una banda vera. E al momento di entrare in azione erano freddi e lucidi, come se alle spalle avessero una consolidata esperienza criminale. In realtà, però, erano poco più che ragazzini.

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato martedì mattina nove ragazzini, tutti italiani della provincia di Milano, accusati di rapine, lesioni, minacce ed estorsioni. Il gruppo, una vera e propria baby gang, avrebbe infatti aggredito, picchiato e derubato coetanei e maggiorenni tra Milano e proprio Abbiategrasso.

I colpi che vengono loro addebitati sono undici, commessi nei mesi tra luglio e novembre 2018. Le indagini, portate avanti anche grazie alle denunce e alle testimonianze delle vittime, hanno mostrato come il branco fosse organizzato nei minimi dettagli e come i colpi fossero preparati e studiati. Cinque sono finiti in carcere, gli altri in una comunità di recupero.