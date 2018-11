Badante arrestata: spintonava e legava coppia di anziani, vista in diretta dalla polizia

Due anziani di circa 80 anni, fratello e sorella, non autosufficienti e con un legale amministratore sono stati a lungo vessati, picchiati e presi di mira dalla loro assistente familiare, una donna sudamericana arrestata venerdì 16 novembre dalla polizia di Stato direttamente nell'appartamento milanese in cui avrebbe dovuto accudire - e invece tartassava - i due, un 81enne e una 86enne.

L'indagine su di lei era partita qualche settimana prima, da una segnalazione di un vicino di casa che avea sentito gli anziani gridare. Gli uomini della questura di Milano avevano installato in casa le telecamere e i microfoni per tenere la situazione sotto controllo, monitorare quanto accadeva tra le mura domestiche.

Il blitz non era previsto. E' scattato perché gli agenti hanno udito, dai microfoni in casa, le urla dei due anziani immediatamente dopo un rumore che pareva essere quello di uno schiaffo. Mentre gli uomini della squadra mobile si precipitavano verso l'appartamento per evitare peggiori conseguenze, l'agente di turno nella visione in diretta dei filmati ha visto l'assistente familiare mentre spingeva e strattonava i due anziani coniugi e li legava alle sedie. I poliziotti, giunti nella casa in zona Città Studi, hanno bloccato in flagranza l'assistente domestica, arrestandola con l'accusa di maltrattamenti e soccorrendo gli anziani.

L'assistente familiare è ora in carcere: il gip, lunedì 19, la interrogherà e deciderà sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare in attesa del processo. Soltanto pochi giorni fa, a Montebello della Battaglia (Pavia), il direttore di una casa di riposo e un operatore socio-sanitario sono stati arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di avere ripetutamente malmenato e provocato gravi lesioni agli anziani ospiti. Anche in quel caso le vessazioni sono state scoperte con telecamere nascoste installate dalla polizia.