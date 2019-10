Anziana sta male in casa, il suo badante picchia i poliziotti e li minaccia: arrestato

Calci al capo equipaggio, pugni al collega. Un uomo di cinquantacinque anni, cittadino romeno, è stato arrestato giovedì sera a Milano con le accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.

Il 54enne è stato fermato in via Ovada, nell'appartamento in cui vive con un'anziana a cui fa da badante. I problemi sono iniziati verso le 21.30, quando la donna ha accusato un malore e ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori, il 55enne si è subito mostrato agitato e aggressivo, tanto che i sanitari hanno chiesto l'intervento della polizia.

Alla vista degli agenti, la situazione è totalmente precipitata: l'uomo, infatti, li ha minacciati di morti e si è subito scagliato contro i due poliziotti, che alla fine hanno dovuto bloccarlo e ammanettarlo, non senza fatica.