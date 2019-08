Turista milanese rischia di annegare nel mare mosso: salvata dalla "bagnina da Baywatch"

Ormai era in balia della corrente. Senza più riuscire ad "affrontare" il mare, stava andando pericolosamente verso la scogliera. Ma fortunatamente a vegliare su di lei c'era il suo angelo custode.

Sembra uscita dalla famosa serie televisiva “Baywatch” la bagnina Daniela che mercoledì è riuscita a salvare una donna di cinquanta anni sulla spiaggia di Piraino, nel Messinese. La 50enne - una turista milanese in vacanza in Sicilia - per miracolo è stata portata in salvo prima che le onde la spingessero con violenza contro gli scogli.

Daniela Spanò, la bagnina eroina, fa parte della squadra di addetti alla sicurezza in spiaggia e in mare allestita dal villaggio CalanovellaMare, era di servizio quando la bagnante si è trovata in difficoltà dopo un tuffo in acqua. Daniela, proprio come i famosi bagnini della serie tv, si è immediatamente gettata in acqua con coraggio e senza paura.

La situazione - come racconta MessinaToday - si è risolta in pochi minuti con un grande spavento e gli applausi scroscianti per Daniela da parte di tutti i bagnanti che col fiato sospeso hanno seguito le operazioni di salvataggio.