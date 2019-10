Lasciata sola in casa, si sporge dalla finestra per cercare la mamma: bimba di 4 anni salvata

Era stata lasciata in casa da sola. Per questo, disperata, si è affacciata alla finestra dell'appartamento al primo piano di una palazzina in via Gluck a Milano ed ha cominciato a chiedere aiuto. La bambina, di 4 anni, è stata salvata dai poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia.

La bambina chiede aiuto dalla finestra e cerca la mamma

A chiamare la polizia, lunedì mattina, è stata una donna che ha riferito che un bimba si stava sporgendo pericolosamente dalla finestra di un appartamento. Gli agenti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e, intervenuti sul posto, hanno visto che la bambina era in lacrime: con il busto completamente sporto all'esterno del balcone, disperata invocava la mamma.

Compresa la pericolosità della situazione e il concreto pericolo che la bambina potesse perdere l’equilibrio e precipitare al suolo, hanno rimediato una scala da alcuni operai edili che stavano lavorando in uno stabile nelle vicinanze e, mentre parlavano con calma con la bambina per tranquillizzarla, sono saliti per salvarla.

I genitori della bambina sono stati denunciati per abbandono

Gli agenti hanno scoperto che la piccola, di origini egiziane e di 4 anni, era stata lasciata da sola in casa e, dopo averla rasserenata, l’hanno portata presso gli uffici del Commissariato dove è stata visitata da personale sanitario e trovata in condizioni di salute buona anche se notevolmente spaventata.

I genitori, entrambi di origini egiziane, sono stati rintracciati dai poliziotti e, dopo le formalità di rito presso l’ufficio di via Schiaparelli e il riaffido della piccola, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di abbandono di minore.