Paura in piscina: bimba rimane sott'acqua e va in arresto cardiaco, portata in ospedale

Intorno alle 12 del 3 luglio nella piscina comunale di San Zenone al Lambro una bambina di sei anni ha rischiato di annegare. I bagnini in servizio, accorgendosi della situazione, sono intervenuti ripescando la piccola.

Dopo che gli addetti all'assistenza dei bagnanti hanno portato la bimba al sicuro, fuori dall'acqua, sul posto sono accorsi un'autoambulanza e un elicottero. Dopo essere rimasta sommersa sott'acqua, la piccola aveva avuto un arresto cardiocircolatorio. L'équipe di soccorritori ha però potuto riscontrare una ripresa della circolazione e un ritorno a parametri migliori di quelli possibili vista la situazione.

La bambina ha ricevuto attenzioni mediche dal team dell'elisoccorso ed è poi stata trasporta in ambulanza alla Clinica De Marchi di Milano, in codice giallo. Al momento dell'arrivo in ospedale la piccola presentava funzioni vitali stabili.