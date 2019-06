Paura a Opera per una bambina di 3 anni: la piccola è stata punta da un insetto a scuola

Attimi di apprensione per una bambina di 3 anni punta da un insetto in una scuola del Milanese. Due equipaggi del 118 sono intervenuti venerdì mattina in via San Benedetto da Norcia a Noverasco, frazione di Opera per soccorrere la minore.

L'intervento, per fortuna, cominciato alle 11.21 con un codice giallo è stato declassato a verde. Segno che per la piccola paziente le conseguenze sono state meno gravi del previsto.