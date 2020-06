Bimba di 5 anni scappa di casa e vaga da sola per strada a Milano: portata al sicuro da un barista

Dopo essere 'scappata di casa' una bambina di 5 anni stava vagando da sola per via Padova quando un barista l'ha vista e l'ha portata al sicuro all'interno del locale, allertando il 112. Sul posto, all'angolo con via Pasteur, verso le 7:30 della mattinata di venerdì è intervenuta una volante della polizia che ha portato la piccola in questura nell'attesa che i genitori venissero a prenderla.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, la bimba era stata affidata ai vicini di casa dai genitori, che erano dovuti uscire molto presto per andare a lavorare fuori Milano. Approfittando di un momento di distrazione, però, la piccola è fuggita dall'abitazione. Quando il gestore del bar l'ha vista stava passeggiando da sola per la via.

L'uomo ha subito accolto la bimba nel locale e ha lanciato l'allarme alla polizia di stato che è subito accorsa sul posto e l'ha portata in questura. Nonostante si trovasse da sola fuori casa la bimba - riferiscono gli agenti - era serena e tranquilla. Mamma e papà, poi, appena hanno potuto sono subito andati a riprenderla.