Milano, bambino di un anno 'collassa' e finisce in ospedale: trovato positivo alla cannabis

Un bambino di un anno è mezzo è stato trovato positivo alla cannabis a Milano. A raccontare l'episodio, avvenuto nella serata di domenica, è la questura che in ospedale è intervenuta dopo essere stata avvertita dal personale sanitario che aveva visitato il piccolo paziente.

Bambino trovato positivo alla marijuana

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, nella serata di domenica il bimbo era stato accompagnato all'ospedale Buzzi di via Castelvetro dai genitori perché dopo il pisolino quotidiano non si svegliava più. Nemmeno davanti alle chiamate sempre più insistenti di mamma e papà. La coppia, un egiziano di 38 anni e una cittadina della Serbia di 31, era seriamente preoccupata per il minore.

Davanti al risultato delle analisi, i due genitori sono rimasti interdetti. La coppia ha spiegato a medici e polizia - le volanti sono intervenute alle 20.30 che nessuno dei due fa uso di sostanze stupefacenti ma che il fratello della donna, quindi lo zio del minore, sì. L'uomo era stato recentemente ospitato nella loro abitazione in zona San Siro.

Per il momento, hanno precisato da via Fatebenefratelli, non sono stati presi provvedimenti contro i genitori del piccolo paziente le cui condizioni non sono gravi.