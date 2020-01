Bimbo di 5 anni azzannato da un cane: ferito anche in testa

Un bambino di 5 anni è stato aggredito da un cane che gli ha procurato ferite alla testa, alla spalla e al braccio. È accaduto in via Vittorio Veneto a Bresso, periferia nord di Milano, poco prima delle 18 di lunedì 20 gennaio. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.

A causa dell'aggresione il piccolo ha riportato ferite alle tempie e all'orecchio, oltre ad abrasioni ed escoriazioni a spalla e braccio. Le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi.