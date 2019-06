Neonato muore poco dopo il parto a Milano

Morte in culla a Milano, nelle scorse ore.

Secondo quanto è trapelato, un neonato è morto poco dopo il parto all'ospedale Macedonio Melloni di Milano.

La madre, di 36 anni, si è recata al pronto soccorso venerdì sera insieme al marito, che ha sporto denuncia alla polizia di Stato.

La coppia, entrambi egiziani, ha altri 4 figli. Sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio dopo il parto, avvenuto senza intoppi.

E' quanto si apprende dall'Asst Fatebenefratelli Sacco, l'azienda sociosanitaria territoriale del capoluogo lombardo.

"In arresto cardiocircolatorio dopo pochi minuti dal parto, il bimbo viene tempestivamente rianimato dai professionisti esperti presenti, rianimatore e neonatologo - si legge in una nota dell'ospedale -. Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali, il cuore non ha ripreso a battere. È stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria e siamo in attesa di conoscere le cause di questa terribile tragedia".

Agli inquirenti ora il compito di stabilire cause e responsabilità del dramma.