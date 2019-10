Bimbo morto a scuola a Milano, parla una delle maestre di Leonardo: "Sono disperata"

"Sono disperata e ogni volta che entrerò in quella scuola penserò a lui". Sono le parole di una delle due insegnanti della prima elementare della scuola Pirelli di Milano, dove il 18 ottobre un bambino di 6 anni è caduto nella tromba delle scale, per poi morire cinque giorni dopo.

Parole che la donna, che da quel giorno non è più tornata in classe, ha affidato al suo avvocato Michele Sarno. "L'insegnante è già stata sentita, ma come persona informata sui fatti - ha detto il legale - a oggi non abbiamo ricevuto comunicazione della sua iscrizione nel registro degli indagati".

"La mia assistita - ha aggiunto - per la sua qualifica di insegnante di sostegno non può essere ritenuta responsabile di omessa vigilanza". "Mando il mio abbraccio e le condoglianze più sentite alla famiglia, per la perdita del piccolo" ha detto la maestra. L'insegnante dal giorno della caduta del bimbo non è più tornata in classe, "ha preso alcuni giorni di licenza per superare l'accaduto".

Il ministro dell'Istruzione incontra la dirigente

Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha incontrato giovedì mattina a Milano, in forma privata, la dirigente scolastica della scuola elementare Pirelli, dove ha perso la vita in seguito a una caduta dalla tromba delle scale un bambino di prima elementare.

"Io rispetto moltissimo la famiglia, immagino che voglia avere il massimo della riservatezza per una tragedia di questo livello - ha detto il ministro ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della sua visita alla fiera della formazione Expo Training, se ha avuto modo di incontrare la famiglia del piccolo -. Ho voluto incontrare in forma privata, anche per rispetto nei confronti della comunità scolastica, stiamo parlando di una scuola elementare, la dirigente scolastica, per portare a lei e alla sua comunità la vicinanza del ministero. Questa è una tragedia enorme e l'ho definita anche un lutto per il mondo della scuola".

Fascicolo in procura

Sulla dinamica della tragedia sono ancora in corso gli accertamenti di carabinieri e procura, che stanno verificando se - come sembra - il bimbo sia salito su una sedia con le rotelle che è stata trovata poco lontano dalla ringhiera e che potrebbe essere stata spostata nel trambusto dei soccorsi.

In procura c'è già un fascicolo a "modello 44" - cioè senza indagati - aperto con l'ipotesi di reato "lesioni colpose per omessa sorveglianza", che adesso diventerà omicidio colposo. Al vaglio dei magistrati c'è quindi il comportamento di maestri e personale scolastico.

Il cordoglio di sindaco e regione

Molto toccato il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Per Milano oggi è un giorno doloroso. Per me uno dei più tristi da quando sono sindaco - le parole che il primo cittadino ha affidato a un post Facebook -. In questi giorni sono stato, con la doverosa riservatezza del caso, in costante contatto con i medici e attraverso loro ho espresso la vicinanza alla famiglia".

"Adesso - ha concluso - però ogni parola è superflua e non posso che mandare un grande abbraccio a nome di tutta Milano alla mamma, al papà e a tutti i familiari

"Alla mamma e al papà vada il nostro più sincero e forte abbraccio per affrontare una perdita così dolorosa. Rivolgiamo anche un grande ringraziamento a tutta l'equipe della struttura di Neurorianimazione che per quattro giorni ha cercato disperatamente di salvare la vita al piccolo, purtroppo senza riuscirci, a causa del grosso trauma riportato", ha commentato Attilio Fontana, presidente di regione Lombardia.