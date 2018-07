Si perde sulla spiaggia, bambino di 6 anni ritrovato dalla polizia dopo 2 ore di ricerche

Pomeriggio di paura, quello di lunedì, per un bambino di appena 6 anni che, dopo essere stato smarrito dai genitori, ha vagato da solo per oltre 2 chilometri prima di essere ritrovato dal personale della polizia di Stato.

Tutto è avenuto a Riccione quando, verso le 16.30, la mamma, una turista lombarda, dal "Bagno 78" ha dato l'allarme agli agenti del posto estivo della Perla Verde. Sono state diramate le ricerche e, due pattuglie, hanno iniziato a setacciare l'arenile per ritrovare il piccolo, riferisce RiminiToday.

Solo verso le 18.30 il personale della polizia di Stato ha trovato il bambino che, in queste due ore, ha vagato fino ad arrivare al "Bagno 17". Il piccolo è stato ritrovato spaventato e in lacrime, oltre che esausto per la lunga camminata di oltre 2 chilometri, e riconsegnato alla mamma.