Ha la 'schiscetta': bambino di 11 anni obbligato a uscire da scuola e mangiare per strada

E' ancora polemica sulla 'schiscetta' a Milano. Questa volta è scattata nella scuola media Ada Negri di San Siro, dove un ragazzino di soli undici anni alcuni giorni fa sarebbe stato fatto uscire dall'istituto e mandato in strada per consumare il pasto portato da casa per pranzo.

Una decisione presa senza avvertire i genitori che, quindi, hanno protestato trattandosi della sorveglianza di un minore.

"La dinamica di quanto accaduto non mi è ancora del tutto chiara", ha spiegato la vice sindaco di Milano e assessore all'Educazione, Anna Scavuzzo. "Però - ha aggiunto - pare non riguardi tanto la questione della 'schiscetta', quanto il fatto di far mangiare un alunno minorenne fuori da scuola e senza avvisare la famiglia".