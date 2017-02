Milano, sono arrivati i banani in piazza Duomo

Le ultime piante sono arrivate. E piazza Duomo è più esotica che mai.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, nella piazza simbolo di Milano sono apparsi i cinquanta banani che, insieme alle palme - come da progetto sponsorizzato da Starbucks - ridisegneranno uno dei luoghi simbolo di Milano.

"Dopo le palme arrivano i banani. Prosegue la realizzazione dei 'giardini dell'800' in Piazza Duomo", il commento dell'assessore al verde, Pierfancesco Maran.

Si va via via completando, quindi, la piantumazione delle aiuole di piazza Duomo, che saranno gestite per tre anni da Starbucks - pronto ad aprire il suo primo locale meneghino - e che ha diviso la città tra favorevoli e contrari fino a degenerare in un episodio di vandalismo, con una delle palme data alle fiamme.

Il primo a dire no ai banani - dopo le altre proteste firmate Lega Nord e Casapound - è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in regione, Riccardo De Corato, che ha parlato di “Africanizzazione di Milano”.

“Li aspettavamo con ansia, così saranno pronti per Carnevale - ha ironizzato lo stesso De Corato -. I banani andranno ad ‘arricchire’ la nostra piazza principale e a creare - ha concluso, sulla scia di uno sfogo del leader leghista e milanese doc Matteo Salvini - un ambiente adatto a far sentire a proprio agio tutti gli immigrati che Sala e i suoi stanno accogliendo a braccia aperte”.

Ph: i banani in piazza Duomo - Foto Maran