Milano, dopo le palme ecco i banani in Duomo

Continua a cambiare il volto di piazza Duomo. Dopo l’arrivo delle palme, che hanno suscitato polemiche e reazioni vandaliche - su tutte l’incendio che ha rovinato proprio uno dei nuovi alberi appena piantati -, mercoledì notte dovrebbe essere il turno dei banani.

Ad annunciarlo è stato Riccardo De Corato, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex storico consigliare comunale di Milano. "Dovrebbero arrivare questa sera - mercoledì - i banani in piazza Duomo”, ha scritto in una nota.

In effetti, il progetto originale - presentato da Starbucks, che presto aprirà il suo primo locale milanese, e approvato dalla Sovrintendenza - parlava proprio di palme e banani.

I banani, ad ora, non sono ancora arrivati. Eppure, proprio come le palme, fanno già discutere. “Li aspettavamo con ansia, così saranno pronti per Carnevale - ha commentato, sarcastico, lo stesso De Corato -. Secondo alcune fonti, dopo le palme che già svettano imponenti, dovrebbe cominciare tra poche ore il lavoro di piantumazione anche delle altre piante esotiche. I banani andranno ad ‘arricchire’ la nostra piazza principale e a creare - ha detto De Corato, sulla scia di uno sfogo del milanese doc Matteo Salvini - un ambiente adatto a far sentire a proprio agio tutti gli immigrati che Sala e i suoi stanno accogliendo a braccia aperte”.

“Probabilmente già domattina - giovedì - potremmo ammirare la nuova piazza del Duomo in versione Burundi - ha attaccato De Corato -. L'africanizzazione di Milano procede spedita. I banani arriveranno in tempo per Carnevale, meno male. Così - ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia - questa carnevalata potrà allietare il centro tra maschere e coriandoli. Peccato però che tutto non tornerà alla normalità tra due settimane”.