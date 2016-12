Truffa e bancarotta: nei guai il consiglio di amministrazione di una società di coupon

Bancarotta fraudolenta e truffa. Sono le accuse a cui deve rispondere (a vario titolo) il consiglio di amministrazione di una società che si occupava di vendita online tramite coupon. Nella mattinata di giovedì 22 dicembre i militari della guardia di finanza di Milano hanno notificato gli avvisi di conclusione indagini, dirette dai sostituti procuratori Grazia Colacicco e Adriano Scudieri. La notizia è stata diffusa dalle fiamme gialle con una nota.

Secondo gli investigatori gli indagati avrebbero commesso una serie di condotte finalizzate a nascondere lo stato di insolvenza della società. Avrebbero creato debiti per 1,5milioni di euro nei confronti dei fornitori per 1,5milioni di euro e truffato circa 400 clienti che non hanno ricevuto né i beni o i servizi acquistati né il rimborso della somma corrisposta. Non solo: avrebbero nascosto le perdite «gonfiando» alcune voci di bilancio.

Nei giorni scorsi, inoltre, il sito della società fallita è stato posto sotto sequestro per scongiurare il ripetersi delle condotte illecite.