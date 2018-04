Sfondano muro della banca con un trattore, poi scappano senza riuscire a rubare il bancomat

Hanno rubato un trattore ed un'auto. Con il primo intendevano rubare uno sportello bancomat aprendosi letteralmente il varco nel muro; con la seconda avevano meditato invece di scappare dal luogo del furto. Ma è andata male praticamente in ogni senso: non sono riusciti infatti a portar via lo sportello e, per di più, hanno rischiato di essere colti sul fatto. Ora i carabinieri di Abbiategrasso li cercano in tutta la zona.

Il tutto è successo a Besate, nella provincia sud-ovest di Milano, alle tre del mattino di lunedì 16 aprile. I ladri, quattro o cinque persone, si sono recati alla filiale Mps di via Duchessa Marianna col trattore (rubato qualche ora prima a Morimondo) e hanno sfondato il muro dell'edificio. Poi hanno legato con le corde lo sportello bancomat al trattore, cercando di estrarlo a forza ma senza riuscirci.

A quel punto hanno abbandonato il trattore sul posto e si sono precipitati a bordo di una Kia per scappare di gran carriera. I residenti nella zona, però, si erano svegliati per il forte rumore provocato dallo sfondamento del muro e, dopo avere chiamato le forze dell'ordine, sono riusciti a prendere la targa della vettura, risultata rubata qualche giorno fa a Gravellona Lomellina (Pavia).

Bilancio della nottata movimentata: oltre ai due mezzi rubati (uno dei quali, il trattore, lasciato sul posto e recuperato), migliaia e migliaia di euro di danni per il muro sfondato. E quattro o cinque malviventi ricercati in tutta la provincia.