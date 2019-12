Milano, online i bandi per concedere fondi per 900mila euro alle associazioni sportive

Sono online sul portale del Comune due bandi rivolti agli operatori dello sport cittadino: uno è a sostegno dell’attività sportiva continuativa di associazioni e società, l’altro è dedicato ai concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale.

“Anche quest’anno – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – l’Amministrazione comunale supporta con un significativo contributo economico tutte quelle realtà che con impegno e passione sono fondamentali per la promozione e la diffusione della pratica sportiva specialmente tra i più giovani della nostra città”.

Contributi allo sport

I contributi allo svolgimento dell’attività sportiva continuativa saranno assegnati fino all’esaurimento di un fondo di 900mila euro e sulla base dei criteri indicati nel bando.

Il secondo, invece, prevede contributi ai concessionari per l’attività svolta e in base alla complessità dell’impianto sportivo che hanno in concessione fino all’esaurimento della somma complessiva di 250mila euro.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 17 gennaio 2020, presso l’Ufficio Protocollo in via Larga 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.

Ecco i bandi

Avviso pubblico per il sostegno dell’attività sportiva continuativa di associazioni e società



Avviso ai concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale