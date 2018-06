"Ritrovo di individui pericolosi": carabinieri chiudono un bar di Cambiago

Il bar di via IV Novembre a Cambiago (Mi) è stato chiuso per dieci giorni dopo che numerosi controlli della polizia lo hanno identificato come ritrovo di individui pericolosi e con precedenti penali. La notizia è stata resa nota dai militari di Gorgonzola (Mi).

Il 21 giugno i carabinieri di Gorgonzola hanno notificato al titolare dell'esercizio pubblico il provvedimento di sospensione della licenza, disposta dal Questore di Milano in base ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La misura è stata adottata a seguito della segnalazione effettuata dai militari della stazione carabinieri di Gorgonzola, che dopo diverse verifiche effettuate negli ultimi mesi, hanno accertato la presenza di molte persone pericolose e pregiudicate all’interno dell’esercizio.