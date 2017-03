Ritrovo abituale di pregiudicati e malavita: chiuso un bar in via dei Mille a Buccinasco

Ritrovo di pregiudicati e malavita. Per questo i carabinieri della Stazione di Buccinasco hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della licenza, per sette giorni, nei confronti di un bar di via dei Mille a Buccinasco (Milano).

Il provvedimento, emesso per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, giunge al termine di reiterati controlli da parte dei militari dell’Arma sugli avventori del locale, effettuati nel corso degli ultimi mesi. L’attività della Stazione ha permesso di identificare tutti i pregiudicati che frequentavano abitualmente il locale.

L’attività, gestita da un trentasettenne trezzanese, era già stata sottoposta ad un analogo provvedimento di chiusura per dieci giorni nell’aprile 2015, sempre su proposta dei Carabinieri.