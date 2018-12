Gioco d'azzardo, tenevano il videopoker acceso: multati due bar

Tenevano il videopoker acceso a disposizione dei propri clienti e per questo i gestori di due bar sono stati multati. È successo a Corsico, dove un'ordinanza firmata anche dal sindaco della cittadina, Filippo Errante, nel giugno scorso, lo vieta espressamente. A comunicare la vicenda di qualche giorno fa è amministrazione comunale locale.

In particolare, l'irregolarità è venuta alla luce durante i pattugliamenti serali della polizia locale che, in questo periodo, oltre a eseguire interventi sulla viabilità sanzionando automobilisti privi della cintura di sicurezza o che utilizzano il telefono mentre guidano, ha destinato una pattuglia e un nucleo speciale per i controlli amministrativi degli esercizi pubblici.

Tale azione di verifica puntuale è stata voluta espressamente dall’assessore alla sicurezza del comune, Sergio Di Giovanni, affinché anche chi frequenta i locali corsichesi sappia che viene sottoposto a controlli periodici.