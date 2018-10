Risse, liti, ubriachi e pregiudicati: licenze sospese a due bar di Milano

Due bar di Milano e uno di Lissone (Mb) si sono visti sospendere per 7 giorni la licenza dal questore di Milano Marcello Cardona, in base all'articolo 100 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (Tulps). I locali milanesi sono il Bar Girasole di via Voltri 6 (Barona) e la Latteria Alimentari di via Padova 58.

Quanto al Bar Girasole, da vari controlli effettuati dal commissariato Porta Ticinese a partire dal mese di maggio 2018 sono stati identificati numerosi pregiudicati per vari reati. Il 9 agosto, verso le 10 di sera, è stato richiesto l'intervento della polizia per una lite nel locale tra due uomini. Gli agenti ne hanno trovato uno solo, identificato e risultato pregiudicato.

Quanto alla Latteria Alimentari, rilevante l'intervento alle 4 e mezza del pomeriggio del 14 gennaio per sedare una lite tra il titolare e un cliente con precedenti penali, che secondo il racconto del primo aveva infastidito tutte le altre persone presenti. Un'altra lite è stata notata invece da una pattuglia il 6 maggio, alle 3 di pomeriggio, tra alcune persone in stato d'ebbrezza che importunavano i passanti brandendo bottiglie di alcolici. In quell'occasione la polizia ha identificato 8 persone di cui 5 con precedenti penali. Il gruppetto ha dato in escandescenze davanti agli agenti.

Il 9 agosto, alle 4 di pomeriggio, alcuni clienti sono stati sorpresi a bere alcolici nel retrobottega, e uno dei clienti aveva un ordine di espulsione dall'Italia. I sigilli a entrambi i locali sono stati apposti il 23 ottobre. Salgono così a 74 i locali per i quali la questura ha disposto la sospensione della licenza nel 2018.