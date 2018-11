Spaccio e risse: revocata la licenza al Bar Ozoud-Narghilè

Al Bar Ozoud-Narghilè di piazzale Selinunte, zona San Siro, è stata revocata la licenza dalla Polizia di stato. Il locale, che era già stato destinario di due provvedimenti di sospensione, è stato chiuso dal 5 novembre perché "frequentato da avventori pregiudicati e pericolosi soprattutto per reati inerenti agli stupefacenti e in relazione alla violenta aggressione di un avventore", come annota la polizia.

In passato uno dei clienti del bar era stato arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio. Un altro avventore, poi, era stato accoltellato nel febbraio del 2017, in pieno giorno. Dopo entrambi gli episodi all'esercizio era stata sospesa la licenza.

Il provvedimento di revoca della licenza ha fatto seguito a numerosi controlli da parte della polizia tra gennaio e ottobre, che hanno portato a individuare diversi "pregiudicati all'interno del bar o nelle immediate vicinanze", come si legge in una nota della Questura. Alcune tra le persone fermate, inoltre, sarebbero state trovate in possesso di marijuana, hashish e cocaina.

La Questura scrive di aver disposto la revoca "al fine di evitare la reiterazione dei comportamenti illeciti e violenti da parte dei suoi frequentatori con precedenti penali e di Polizia, anche per reati in materia di stupefacenti, i quali possono arrecare danno per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".