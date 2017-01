Si rifiuta di uscire dal bar che sta per chiudere ma il barista lo prende a bastonate in testa

Barista prende a bastonate in testa un cliente un po' troppo affezionato che si rifiutava di uscire dal bar in chiusura. E' successo martedì sera alle ventitré, a Milano, in via Saverio Altamura 15.

A dare la notizia dell'aggressione è il 118 che sul posto è intervenuto con un'ambulanza in codice rosso. Il ferito, un trentacinquenne marocchino è stato ricoverato all'ospedale San Carlo. Le sue condizioni si sono subito dimostrate meno gravi del previsto ed è stato dimesso dopo poche ore con cinque giorni di prognosi per trauma policontusivo.

A ricostruire la dinamica dell'accaduto sono i Carabinieri del Comando Provinciale. Poco prima della ventitré, il titolare del bar - un cittadino cinese - dopo aver invitato più volte il cliente ad abbandonare il locale, spazientito, avrebbe iniziato a litigare con lui. Poi lo avrebbe preso a colpi di spranga. Contro il barista, per il momento, non ci sono state denunce, né provvedimenti.