Milano, bar frequentato da pregiudicati per droga, armi e rapine: il questore lo chiude

Dovrà restare chiuso per dieci giorni il “Bar Antonio” in via Jacopino Tradate, in zona Villapizzone a Milano.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi delle forze dell'ordine finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, il questore di Milano, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso la licenza al “Bar Tabacchi Antonio”.

Il provvedimento è stato emesso e notificato il 26 novembre 2019 dagli agenti del Commissariato di “Quarto Oggiaro”.

Bar frequentato da pregiudicati

"La sospensione del locale - spiega la polizia in una nota - si è resa necessaria in quanto nel corso dei numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine negli ultimi sei mesi, il bar è risultato essere frequentato da numerosi soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi, contro il patrimonio, la persona, l’amministrazione della giustizia, la libertà morale, e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale".