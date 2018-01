Notte di Capodanno, devastano la biblioteca di Baranzate. Il sindaco: "Tolleranza zero"

Finestre rotte e grate divelte. Vandali in azione nella notte tra San Silvestro e Capodanno nella biblioteca di via Trieste a Baranzate, hinterland milanese. Il fatto è stato denunciato dal primo cittadino Luca Elia su Facebook.

"Non so chi sia stato e non azzardo ipotesi — ha scritto in un messaggio sul social network —, ma so che ci sono dei giovani baranzatesi che usano la biblioteca come luogo per fare disastri. Bruciano libri, spaccano cose, disturbano lo svolgimento delle attivitá. Non sono ragazzate, sono atti criminali e non sono tollerabili".

"Se lo avete fatto con l'intento di colpire l'istituzione — prosegue Elia — sappiate che vi combatteremo con tutte le nostre forze. Sistemeremo la biblioteca e la riapriremo. Ridaremo il servizio ai cittadini. Voi spaccate, noi ricostruiamo e ridiamo vita. Non vincerete mai. Stampatevelo in testa. Dovete solo vergognarvi".

Il sindaco ha annunciato tolleranza zero: "Da parte delle istituzioni nessuna tolleranza per gli atti criminali. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricercare i colpevoli, per punirli e per fargli ripagare tutto".