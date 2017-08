Terrorismo, aumentano le barriere anti camion a Milano: adesso anche in corso Como

Dopo l’attentato a Barcellona, a Milano sono sempre più numerose le zone dove vengono collocati i jersey, le barriere di cemento armato a protezione di piazze e aree pedonali.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati posizionati nella zona di Corso Como, in Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele e sulla Darsena ai Navigli. Prossimamente saranno messi anche alle Colonne di San Lorenzo e intorno allo stadio di San Siro.

E’ invece stata bocciata l’ipotesi di posizionare i jersey in via Montenapoleone e nel quadrilatero della moda, accogliendo così in parte le richieste dei commercianti che pur riconoscendo l’esigenza di garantire la sicurezza hanno chiesto di non militarizzare la città.

Non cemento ma tronchi. Non le bombolette dei writers, come già successo in Duomo, ma foglie e rami. Potrebbero essere le querce, parola dell’archistar Stefano Boeri, a “salvare” Milano dal terrore. Il “papà” del Bosco Verticale, infatti, dopo la decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di sistemare nuove barriere anti camion in diversi punti della città, ha avanzato una sua personalissima proposta.

“I terroristi vogliono rinchiuderci nelle nostre case; sperando di costringerci a rinunciare a vivere i luoghi collettivi e gli spazi pubblici delle nostre città. Bene - ha scritto Boeri su Facebook - io credo che alla loro follia disperata dovremmo rispondere anche con un uso accurato della bellezza naturale e del suo valore simbolico. Invece che snaturare gli spazi più vitali e aperti delle nostre città riempiendoli di barriere in calcestruzzo e dispositivi di sicurezza modulari in plastica (o semplici fioriere), dovremmo contrapporre all’istinto di morte di queste belve umane la calma presenza delle piante e in particolare delle querce”.