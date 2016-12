Le barriere anti-terrorismo saranno decorate dai writers

I new jersey appena installati come misure anti sfondamento sull’asse Castello-Duomo, in Darsena e in piazza Gae Aulenti saranno decorati dai writer. Queste installazioni sono state inserite dal comune di Milano nell’elenco degli spazi disponibili nel progetto "muri liberi" e rimarranno a disposizione di tutti coloro che vorranno realizzare il loro graffito.

«Ringrazio i primi giovani writer - ha spiegato l’assessore alla sicurezza Carmela Rozza - che si sono subito offerti e invito tutti gli altri che vorranno mettere a disposizione le loro capacità per rendere delle strutture necessarie per la sicurezza, ma non certo esteticamente piacevoli, più belle e più allegre».

I "muri liberi" sono a totale disposizione di chiunque voglia esprimersi liberamente nella street art. Per quanto riguarda i temi, sono lasciati alla libertà degli artisti: l’amministrazione comunale si riserva solo la libertà di cancellare scritte offensive nei confronti di religioni, paesi, persone e organi di Stato. I primi writer hanno iniziato a decorare i new jersey situati in piazza Duomo angolo via Mazzini a partire dalle ore 16 del 23 dicembre.

In dettaglio i luoghi dove sono stati posizionati i new jersey inseriti nel progetto "muri sicuri": Via Dante - Piazza Cairoli, Via Dante - Via Meravigli, Piazza Duomo - Via Mazzini, Piazza Duomo - Via Mangoni ,Piazza Duomo - antistante via Carminati, Piazza Duomo - Piazza Fontana, Piazza Gae Aulenti - Via De Castiglia, Piazza Gae Aulenti - Corso Como, Largo Gino Valle (area Portello), Piazza Cantore - Viale Papiniano, Piazza XXIV Maggio (lato Darsena).