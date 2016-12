Allerta terrorismo a Milano, decorate le barriere anti tir: “Il colore sconfigge la paura”

Non più il grigio anonimo e triste del cemento, ma un’esplosione di forme e colori firmate da writers e giovani artisti.

Sono state decorate le barriere anti camion sistemate a Milano dopo l’attentato di Berlino, dove un tir lanciato contro la folla ai mercatini di Natale di Charlottenburg ha ucciso dodici persone, tra cui l’italiana - e “milanese d’adozione” - Fabrizia Di Lorenzo.

I new jersey in cemento - posizionati ancora prima che a Sesto San Giovanni, nella notte tra giovedì e venerdì, l’attentatore Anis Amri rimanesse ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia - sono stati inseriti dal Comune nel progetto “Muri liberi” e sono stati graffitati da diversi giovani artisti.

A presentare il risultato finale è stato proprio l’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Carmela Rozza, che ha commentato: “Il colore sconfigge la paura”. “I writers e il progetto ‘Muri liberi’ - ha aggiunto - diventano il simbolo di una città che non vuole perdere le proprie abitudine e che non ha la minima intenzione di cedere al ricatto dei terroristi”.

Le barriere antisfondamento, pensate per proteggere i mercatini e i luoghi di Milano più frequentati, sono state sistemate in in Via Dante - Piazza Cairoli, Via Dante - Via Meravigli, Piazza Duomo - Via Mazzini, Piazza Duomo - Via Mangoni, Piazza Duomo - antistante via Carminati, Piazza Duomo - Piazza Fontana, Piazza Gae Aulenti - Via De Castiglia, Piazza Gae Aulenti - Corso Como, Largo Gino Valle, Piazza Cantore - Via Papiniano, e Piazza XXIV Maggio.

"Abbiamo definito che vengano messe dieci barriere antisfondamento da quaranta quintali ognuna a tutela dei mercatini e dello shopping da San Babila al Castello Sforzesco oltre ad aggiungere delle barriere all'accesso dei mercatini in piazza Gae Aulenti e tre tra la Darsena e viale Papiniano”, aveva spiegato la stessa Rozza, presentando il piano.

“La polizia locale - aveva aggiunto l’assessore - ha disposto che in tutti i mercati scoperti le auto di servizio vengano messe di traverso nelle strade per impedire l'accesso di eventuali mezzi, e un rafforzamento delle pattuglie della polizia locale, e ancora di più di quelle delle forze dell'ordine e dell'esercito in tutte le vie dello shopping".