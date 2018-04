Milano, Palazzo Marino si blinda: installate le barriere in acciaio all'ingresso del comune

Via le transenne provvisorie e spazio a quelle definitive. Venerdì mattina sono iniziati i lavori - che si concluderanno sabato - per installare le nuove barriere all’ingresso di Palazzo Marino, in sostituzione di quelle temporanee posate un anno e mezzo fa.

"Le nuove transenne, in acciaio inox con finiture in corten e cavetti in acciaio all’interno, saranno fissate a terra con dei bulloni - ha spiegato l'amministrazione - in modo da garantire maggiore stabilità e sicurezza e potranno comunque essere rimosse facilmente in caso di necessità".

"La decisione di posare le transenne in piazza della Scala risale a settembre del 2016. Si era partiti - ha ricordato il comune - da una soluzione temporanea in attesa di scegliere un manufatto che si integrasse al meglio con la facciate di Palazzo Marino in una delle piazza simbolo di Milano e dei successivi permessi della Soprintendenza. Come nel posizionamento precedente - ha concluso palazzo Marino - sarà possibile accedere solo da un lato del palazzo in modo da garantire all’ingresso, nel caso di code, un flusso regolare e ordinato di persone".